Калуга, , 15:45 — REGNUM Кусок штукатурки обвалился во время урока в одном из кабинетов школы №2. Он упал на стол с компьютером и принтером, педагог и ученики не пострадали, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное министерство науки и образования.

В учебном кабинете с потолка упал огромный кусок штукатурки Прокуратура Калужской области

Школьный кабинет срочно закрыли ремонт, который, предположительно, завершится до конца сентября. По факту инцидента прокуратура области начала проверку, по итогами которой будут приняты меры прокурорского реагирования

По информации местных СМИ, в канун нового учебного года, городская управа отчиталась о проверках состоянию 48 школ, 57 детских садов и двух учреждениях дополнительного образования Калуги.

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