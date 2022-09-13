Калуга, 13 сентября 2022, 15:45 — REGNUM Кусок штукатурки обвалился во время урока в одном из кабинетов школы №2. Он упал на стол с компьютером и принтером, педагог и ученики не пострадали, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное министерство науки и образования.
Школьный кабинет срочно закрыли ремонт, который, предположительно, завершится до конца сентября. По факту инцидента прокуратура области начала проверку, по итогами которой будут приняты меры прокурорского реагирования
По информации местных СМИ, в канун нового учебного года, городская управа отчиталась о проверках состоянию 48 школ, 57 детских садов и двух учреждениях дополнительного образования Калуги.
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