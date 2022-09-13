Барнаул, 13 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Алтайского края, открыли новые центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Торжественные линейки и первые пробные уроки в таких центрах в День знаний прошли в 58 районах и восьми городах региона, сообщили в краевом профильном ведомстве.

Pnzreg.ru Центр образования «Точка роста»

Результатом создания центров «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования с использованием современного оборудования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам физика, химия, биология.

Новое современное оборудование в центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Быстроистокской общеобразовательной средней (полной) школы помогает учащимся подготовиться к сдаче государственных экзаменов. Центр оснащен комплектами цифровых лабораторий по химии, физике, биологии, наборами ОГЭ по химии, цифровыми микроскопами, образовательными наборами по механике, мехатронике и робототехнике, ноутбуками и МФУ.

Полученные наборы позволили дополнить материально техническую базу школы, служат хорошим инструментом в формировании и расширении познаний учащихся в освоении учебных предметов физика, химия, биология и технология. В свою очередь эффективно способствуют повышению охвата обучающихся в данных направлениях, потому как поступление нового современного оборудования всегда вызывает у детей неподдельных интерес к его возможностям.

«Можно смело сказать, что данные комплекты в дальнейшем помогут учащимся заниматься исследовательской работой, дети смогут принимать участие в проектной деятельности, лучше подготовиться к сдаче государственных экзаменов», — отметил заведующий центром «Точка роста» Быстроистокской общеобразовательной средней (полной) школы Павел Ильиных.

После открытия в 2021 году центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Славгородской школе №10 стало всё больше учащихся, участвующих во Всероссийских конкурсах и олимпиадах.

«Прошло чуть более полугода со дня открытия Центра, и педагогическому составу образовательной организации стало понятно: ребята, посещающие кружки центра «Точки роста», отличаются более высоким уровнем владения технической терминологией, навыками прогнозирования, планирования, личностного общения. Дети увлечены конструированием, созданием различных проектов, командной работой, общением друг с другом», — отметила директор школы Лариса Колеснии

В Алтайском крае до 2022 года будет создано 235 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Решение было принято по итогам отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020–2022 годах субсидии из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, «Точки роста» — это центры дополнительного образования — естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового. В таких центрах дети учатся обращаться с современными компьютерами, 3D-принтерами, квадрокоптерами, строят роботов, рисуют мультфильмы, примеряют на себя необычные профессии. Такие центры работают по всей стране — в школах небольших городов и сёл их уже 9,5 тысячи.