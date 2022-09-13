Кострома, 13 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Для справочной службы «122», обслуживанием вызовов которой занимается Медицинский информационно — аналитический центр Костромской области, закупят голосового робота за 3,5 млн рублей. Об этом сообщает администрация региона.

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Как уточняет ГТРК «Кострома», робот займётся обработкой стандартных вопросов, поступающих на горячую линию от горожан. В частности, он сможет ответить на вопросы по записи на приём в поликлинику, вызову врача, записи на вакцинацию.

В сложных случаях помощник будет переадресовывать костромичей на операторов колл-центра. Спецоборудование позволит ускорить обработку обращений от граждан и оптимизировать работу МИАЦ.