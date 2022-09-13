Москва, , 15:26 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о заявительном порядке применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов территории опережающего развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, и резидентов свободного порта Владивосток, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Госдума

Положения документа направлены на совершенствование механизма предоставления преференций по уплате страховых взносов вышеуказанным резидентам.

В действующем законодательстве предусмотрено право применения пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 7,6% в течение 10 лет всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, получившими статус резидента территории опережающего социально-экономического развития или резидента свободного порта Владивосток, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен соответствующий статус.

В правительстве указали, что в связи с тем, что подготовка проектной документации, создание объектов недвижимого имущества, приобретение производственного оборудования, как правило, занимают несколько лет после получения резидентами соответствующего статуса, для инвесторов, реализующих масштабные инвестиционные проекты на территории Дальневосточного федерального округа, фактический срок возможности применения вышеуказанной преференции по уплате страховых взносов составляет существенно менее 10 лет.

Авторы инициативы предлагают установить с 1 января 2023 года заявительный порядок применения пониженных тарифов страховых взносов для таких резидентов, предусматривающий применение льготы в течение 10 лет с момента направления плательщиками в налоговый орган соответствующего уведомления об использовании права на применение пониженных тарифов.

Такое уведомление плательщики могут представить в налоговый орган в течение 3 лет со дня получения ими соответствующего статуса. В случае, если уведомление об использовании права на применение пониженных тарифов страховых взносов не будет представлено плательщиком до истечения трехлетнего срока, десятилетний срок применения льготы будет исчисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает период представления указанного уведомления.

В думском комитете по бюджету и налогам поддержали законопроект и отметили, что реализация этой меры позволит субъектам, реализующим инвестиционные проекты на территории Дальневосточного федерального округа, оптимизировать свою деятельность.

Читайте развитие сюжета: В снижении страховых тарифов видят рост привлекательности ТОРов