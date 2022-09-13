Москва, 13 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Очередной обстрел Донецка со стороны ВСУ зафиксирован 13 сентября, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снаряда 155 мм калибра

В 14:56 с позиций в Орловке киевские боевики обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по городу три снаряда калибра 155 мм.

Это третий с начала суток обстрел Киевского района. В общей сложности по нему выпущено 13 снарядов.