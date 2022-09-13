Киев, , 15:25 — REGNUM Проект по гарантиям безопасности для бывшей УССР обнародовал 13 сентября офис Владимира Зеленского на своём сайте.

Бандеровцы на территори б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ называет «Киевский договор по безопасности» и в нём в качестве гарантов Киев предлагает страны Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию.

«Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с [б. УССР]. Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием Киевский договор безопасности», — говорится в нём.

Также в документе утверждается, что наиболее сильной гарантией безопасности для киевского режима является «способность защищаться», для чего в Киеве просят многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу, масштабную передачу вооружений, поддержку в сфере разведки, а также интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО.

Кроме того, в нём добавляется, что это договор может объединить Киев с основной группой стран-союзников, в которую могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия и Турция, а также страны Северной Европы и Прибалтики, и Центральной и Восточной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли рынок в Горловке в ДНР.