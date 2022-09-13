Киев, 13 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Проект по гарантиям безопасности для бывшей УССР обнародовал 13 сентября офис Владимира Зеленского на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровцы на территори б. УССР

Документ называет «Киевский договор по безопасности» и в нём в качестве гарантов Киев предлагает страны Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию.

«Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с [б. УССР]. Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием Киевский договор безопасности», — говорится в нём.

Также в документе утверждается, что наиболее сильной гарантией безопасности для киевского режима является «способность защищаться», для чего в Киеве просят многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу, масштабную передачу вооружений, поддержку в сфере разведки, а также интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО.

Кроме того, в нём добавляется, что это договор может объединить Киев с основной группой стран-союзников, в которую могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия и Турция, а также страны Северной Европы и Прибалтики, и Центральной и Восточной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли рынок в Горловке в ДНР.