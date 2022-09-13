Рязань, 13 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Дежурные классы для учеников школы №7 Рязани, где накануне произошёл пожар, организованы в лицее №4. Об этом 13 сентября в социальных сетях сообщили глава города Елена Сорокина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

В результате пожара оказались повреждены кабинет химии и коридор в одном из блоков школы №7. Учебный процесс в учреждении временно приостановлен, дежурные классы сформировали в лицее №4.

«Школу нужно ремонтировать в кратчайшие сроки — управление образования готовит смету для проведения работ. Поручила предусмотреть в ней дополнительные меры пожарной безопасности», — заявила глава администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку по факту пожара в школе проводит прокуратура.