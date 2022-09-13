Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Самую дешевую квартиру в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области можно приобрести за 2,5 млн рублей, однако это будет студия в 20 кв. метров в доме, который сдадут только через два года, сообщили 13 сентября в агентстве недвижимости «Прайд групп».

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным источника, самая дешевая квартира в Петербурге — студия площадью 22,8 кв. м, которую строят в отдаленной части города, в поселке Шушары Пушкинского района. Дом планируются сдать в середине 2024 года, эту недвижимость сейчас можно приобрести за 2,5 млн рублей. В Ленинградской области за аналогичный бюджет также можно приобрести студию, но на 2 кв. метра меньше, при этом сдадут ее уже в следующем году.

«Самая дешёвая однокомнатная строящаяся квартира Петербурга продаётся за 4,2 млн рублей, в Ленобласти купить «однушку» можно на 1,3 млн рублей дешевле, то есть за 2,9 млн рублей», — добавили в агентстве, уточнив, что также более чем на 1 млн рублей дешевле стоит двухкомнатная квартира в Ленобласти — 3,9 млн рублей против 5 млн рублей в Северной столице.

Наиболее значительная разница в ценах отмечена в сегменте многокомнатных квартир. Так, купить четырехкомнатную квартиру в строящемся доме в Ленобласти можно, начиная от 7,2 млн рублей, а в Петербурге аналогичный по количество комнат объект обойдется минимум в 10,2 млн рублей.

Специалисты рекомендуют потенциальным покупателям перед заключением сделки проверить застройщика в рейтинге проблемных компаний города. Наиболее распространенные проблемы с которыми встречаются покупатели нового жилья — перенос сроков сдачи объекта, некачественные стройматериалы.

Читайте ранее в этом сюжете: Жилищный фонд Петербурга к 2025 году составит 160 млн кв. метров