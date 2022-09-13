Москва, 13 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Не исключено, что ближе к зиме жители подконтрольных Киеву территорий начнут массово переезжать в страны Евросоюза. Об этом 13 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

При этом эксперт отметил, что Евросоюз, сделавший из киевского режима своего сателлита, обязан нести все связанные с этим издержки. Поэтому европейские страны обязаны принять всех мигрантов из б. УССР и обеспечить их всем необходимым, несмотря на финансовые трудности, которые сейчас испытывает ЕС.

«Ближе к зиме начнется исход жителей [б. УССР] в Евросоюза. Речь идёт, возможно, о 15 млн человек. И Евросоюз должен их принимать и обеспечивать», — сказал Коротченко.