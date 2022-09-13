Казань, , 15:23 — REGNUM Создать в Казани мужской профессиональный гандбольный клуб предложил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ФГР.

Гандбол Armin Kuebelbeck

По его словам, в Татария является спортивным регионом, в котором существуют профессиональные клубы по футболу, хоккею, баскетболу и волейболу.

«Здорово, если в Казани была бы сильная гандбольная мужская команда», — сказал Шишкарёв.

Он выразил надежду, что через год казанская команда сможет стать участником российской Суперлиги.

Отмечается, что руководство региона поддержало инициативу главы ФГР, и в ближайшее время будут согласованы необходимые организационные вопросы.

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