Москва, 13 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Актёр Виктор Сухоруков сыграет в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Об этом 13 сентября пишет «Канобу».

Yakov Fedorov Виктор Сухоруков

Артист исполнит роль бывшего сотрудника милиции, пенсионера Максима, который описывается как жёсткий и принципиальный герой. Персонаж Сухорукова также является отцом 17-летней бунтарки Ксюхи в исполнении Александры Хромовой.

Действие третьего сезона сериала будет происходить в 1996 году в Туле, где подросток Санька и его друзья заканчивают школу и переходят во взрослую жизнь. В это время их родители переживают события того периода и ощущают их экономические последствия.

Добавим, что помимо Виктора Сухорукова к проекту присоединились и другие актёры. Среди них: Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Фёдор Федотов и Дмитрий Куличков.