Пекин, , 15:37 — REGNUM США не смогли опровергнуть выдвинутые Россией обвинения, касающиеся разработки биологического оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя прошедшее в Женеве совещание стран — участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе конференции, рассказала она, Россия предоставила серию свидетельств и материалов в пользу обвинений в нарушении американской стороной КБТО. Представители США неубедительно возразили против этих обвинений.

«К сожалению, США не предоставили исчерпывающего и эффективного ответа на эти обвинения и запросы, а также не смогли развеять опасения других сторон — участниц конвенции», — сказала Мао Нин в ходе брифинга.

По её словам, США ведут самую масштабную в мире биологическую деятельность. При этом только они отказываются от консультаций по протоколу о механизме верификации для КБТО.

КБТО действует с 1975 года. Совещание стран — участниц соглашения проходило в Женеве с 5 по 9 сентября в зарытом для прессы режиме.

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