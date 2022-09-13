Новосибирск, 13 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Обострение противостояния России и Запада разбалансирует всю систему международных отношений. Такое мнение высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя информацию о том, что Армения попросила у России помощь из-за обострения на границе с Азербайджаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

«Подобное неудивительно, поскольку обострение противостояния России и Запада разбалансирует всю систему международных отношений, и вызывает к жизни многие ранее замороженные и долго «тлевшие» региональные конфликты, — уверен эксперт. — Поэтому дестабилизация ситуации вокруг Нагорного Карабаха, к сожалению, возможна; вопрос в том, насколько далеко готова пойти сегодня инициирующая его сторона, в то время как участие в урегулировании ситуации России, ОДКБ и ООН станет достаточно серьёзным тезисом на дееспособность для стороны, которая возьмёт на себя роль арбитра».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на границе Армении и Азербайджана произошло обострение. Власти Армении уже обратились к России из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

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