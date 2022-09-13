Москва, 13 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о предоставлении в электронном виде госуслуг по государственной аккредитации образовательной деятельности и признанию образования и квалификации, полученных в иностранном государстве, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Предлагается перейти на предоставление государственных услуг по государственной аккредитации образовательной деятельности и признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в электронном виде, что, как предполагается, позволит оптимизировать предельные сроки по предоставлению государственных услуг и сократить затраты объемов бюджетных ассигнований средств федерального бюджета, в том числе предусмотренных на возмещение командировочных расходов экспертам и представителям экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы.

Изменения касаются оформления результатов государственной услуги: вместо выдачи свидетельства о государственной аккредитации будет осуществляться внесение соответствующей записи в государственную информационную систему «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам», заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью.

При переходе на предоставление государственных услуг по государственной аккредитации

Признание квалификации

Что касается государственных услуг по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, то для учета сведений об уровне образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, законопроектом создается правовая основа для создания и эксплуатации федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о признании образования и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве».

Законопроектом предусматривается, что результатом государственной услуги будет являться не выдача свидетельства о признании образования и (или) квалификации, а запись в федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о признании образования и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве», заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.