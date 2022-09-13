Нижний Новгород, , 15:15 — REGNUM По факту инцидента, при котором двое рабочих погибли и один пострадал, произошедшего при строительстве автотрассы М-12 в Бутурлинском районе начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Бульдозер пресс-служба СУ СКР Нижегородской области

В результате наезда бульдозера 51-летний и 32-летний мужчины скончались, еще один мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы.

Установлено, что на момент происшествия все пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь проверку начала и прокуратура Нижегородской области. Помимо установления обстоятельств трагедии, прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране труда.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гострудинспекции в Нижегородской области, водитель бульдозера совершил наезд на строительную будку. В результате пострадали три человека, двое из которых погибли.

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