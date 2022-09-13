Волгоград, 13 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Электробус «КамАЗ» выходит на тестовые испытания на улицы Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе администрации города.

Mos.ru Электробус

Машина будет работать на маршрутах городского общественного транспорта в течение месяца. Электробус развивает скорость до 70 км/час и вмещает 85 пассажиров, на полной зарядке он может проехать до 70 км пути.

Уже 14 сентября жители Волгограда смогут оценить новый транспорт на маршруте троллейбуса №15а «Больничный комплекс — пл. им. Куйбышева». На разворотном кольце троллейбусов рядом с больницей №25 установлен комплекс для подзарядки. Власти будут принимать отзывы пассажиров о поездках.

Электробус предоставил Волгограду завод-изготовитель.