Варшава, , 15:14 — REGNUM Материалы, которые опровергают версию взрыва на борту самолёта Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в аэропорту Смоленска в 2010 году, скрыли власти Польши. Об этом 13 сентября сообщает польский телеканал TVN.

Телеканал показал неизвестные до этого материалы, включая анализы Национального института аэрокосмических исследований США. Отчёт последнего показал, что крыло Ту-154 могло быть разрушено берёзой и также американские эксперты не подтвердили факт того, что на борту самолёта якобы был взрыв. При этом эти доказательства так и не были обнародованы.

«Подкомиссия выбрала только те фрагменты [отчёта], которые послужили обоснованием принятого тезиса о взрыве», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение в аэропорту «Смоленск-Северный» 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, включая президента Леха Качиньского, известных политиков и военных деятелей. По итогам расследования Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил непосредственной причиной катастрофы решение экипажа не уходить на запасной аэродром, как того требовали диспетчеры, а идти на посадку в условиях тумана.

Также тема крушения президентского самолета до сих пор используется в Польше для внешнеполитических спекуляций и внутриполитической борьбы.