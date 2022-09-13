Москва, 13 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Законопроект о единых образовательных программах направлен на создание единого образовательного пространства России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Пётр Толстой

«Во-первых, мы исключаем разницу в существующих программах, из-за которой у детей зачастую возникают проблемы при переводе из одной школы в другую. Это решается введением единого календарного плана в рамках общей для всей страны образовательной программы», — отметил также Толстой.

Кроме того, реализация норм поможет бороться с поборами на репетиторов.

«Во-вторых, задания для ОГЭ и ЕГЭ должны будут базироваться на этих программах: что дети проходили, то и сдают на экзамене. Это минимизирует необходимость привлечения репетиторов», — говорит депутат.

Кроме того, законопроект предполагает госзаказ на учебники.

Второе чтение инициативы намечено на 14 сентября.