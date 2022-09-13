Екатеринбург, 13 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 13 сентября начала работу межрегиональная агропромышленная выставка Уральского ФО. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства.

Pixabay.com Молоко

Открыл её полпред Владимир Якушев. Он отметил, что те два года, когда выставка не проводилась, многие нынешние её участники многого добились. Регионы Уральского ФО укрепили свой агропромышленный потенциал и сохранили высокие показатели самообеспеченности по основным видам продукции, в частности, картофелю, молоку, мясу и яйцу. Также они преодолели последствия засухи 2020 и 2021 годов и внедряют современные агротехнологии.

Якушев добавил, что Уральский федеральный округ — это не только промышленность, но и «развитый аграрный сектор, который обеспечивает продовольственную безопасность страны». По его словам, это убедительно показали экспозиции регионов.