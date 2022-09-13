Москва, 13 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Министерству финансов России удалось отстоять принцип сбалансированности бюджета и модифицированного бюджетного правила, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«Минфин предлагал установить цену отсечения нефти около $60 за баррель и ее уровень добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

При этом в 2023–2024 гг. дефицит бюджета может покрываться за счет ФНБ и рыночных заимствований, но с 2025 г. плановый дефицит должен быть сведен к минимальным значениям.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов недавно назвал трёхлетний бюджет «самым сложным в своей жизни». Госрасходы на военную операцию и структурную адаптацию экономики к условиям санкций растут — в 2022 году Минфин ожидает их увеличение на 20%, в 2023 году рост выше уровня инфляции.

Ранее сообщалось о запросах ведомств по увеличению расходов в будущем году на 5 трлн руб. При этом уже введенные и ожидаемые к реализации на рубеже 2022-23 гг. санкции могут существенно снизить размер нефтегазовых доходов в 2023 г. и в последующие годы.

Это необходимо учитывать, чтобы избежать неконтролируемого увеличения бюджетного дефицита, который со временем может привести к быстрому росту госдолга, повышению налогов или к устойчиво высокой инфляции, если финансирование дефицита будет осуществляться за счет рублевой эмиссии.

С другой стороны, накопление резервов как буфера макроэкономической стабильности в прежних объемах не представляется разумным, когда требуются значительные инвестиции в инфраструктуру, перенастройку логистики, поддержку проектов импортозамещения, социальную политику, а доступность надежных финансовых инструментов для размещения резервов значительно сократилась из-за санкций западных стран.

Компромисс выглядит как смягчение фискальной политики по сравнению с 2017-19 гг, когда цена отсечения нефти была значительно ниже ($40 за баррель в ценах 2017 г).

При этом бюджетный дефицит должен оставаться управляемым (июньские проектировки Минфина на 2023-24 гг. предполагали, что он будет вблизи 1% ВВП, новые, вероятно, скоро будут опубликованы)», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России уже в течение недели может раскрыть основные параметры федерального бюджета на 2023−2025 годы в цифрах.

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