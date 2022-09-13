Луганск, 13 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Лисичанску погибли два человека, еще один ранен. Об этом 13 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 12:02 (совпадает с мск) по городу Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибли и один человек получил ранения)», — сообщили в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 сентября киевские боевики обстреляли населенный пункт Брянка в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

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