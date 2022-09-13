Салехард, 13 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. На Ямале в три раза, до 18 позиций, увеличат перечень технических средств реабилитации для службы проката. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Это позволит повысить качество пребывания тяжелобольных в домашних условиях. Одновременно на Ямале вводится система долговременного ухода.

«Данные приспособления станут хорошим подспорьем для пожилых, инвалидов, ямальцев, которые восстанавливаются после операции и болезни, и их родственников», — отметила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

И добавила, что за техническими средствами реабилитации нужно обращаться в службы проката, которые открыты на базе местных организаций социального обслуживания населения. Приспособления гражданам выдаются как на платной, так и на безвозмездной основе.

Напомним, ранее в региональный перечень технических средств для инвалидов входили надкроватный столик, сиденье для ванны, многофункциональная кровать, надувная ванна и подъёмник.

По информации департамента социальной защиты населения ЯНАО, в 2021 году 127 инвалидов в регионе обеспечены свыше 200 техническими средствами реабилитации.