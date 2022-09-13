Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Британская модель и актриса Кара Делевинь удивила поклонников тем, что не смогла присутствовать на запуске собственной капсульной коллекции одежды. Об этом 13 сентября пишет Daily Mail.

Gage Skidmore Кара Делевинь

Как отмечает издание, фанаты модели забили тревогу после того, как Делевинь отсутствовала в Нью-Йорке (США) на официальном запуске коллекции одежды CARA LOVES KARL, созданной ею совместно с модным домом покойного Карла Лагерфельда. При этом артистка написала пост в своих соцсетях, в котором рассказала о том, как «гордится» результатом своей работы.

Ранее папарацци сняли на видео Кару Делевинь около аэропорта в Лос-Анджелесе (США). В ролике модель еле держалась на ногах и несколько раз упала. При этом, как отмечают поклонники, она выглядела неухоженной, и её волосы были растрёпаны.