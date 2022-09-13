Калат, Афганистан, 13 сентября 2022, 15:10 — REGNUM В Афганской провинции Забуль в результате повторной вспышки холерой заразились 500 человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Грязная вода
Грязная вода
Carrickbaptist.ie

Абдул Хаким Хакими, глава департамента здравоохранения Забуля, сообщил 13 сентября, что за последнее время в деревне Малихейль уезда Аргандаб холерой заразились 300 человек.

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В то же время местные источники сообщают, что холерой также заразились 200 человек в уезде Сивари.

В Забуле вновь зарегистрирована вспышка холеры, хотя не так давно из-за неё в провинции умерли более 30 человек.