Калат, Афганистан, 13 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Афганской провинции Забуль в результате повторной вспышки холерой заразились 500 человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Carrickbaptist.ie Грязная вода

Абдул Хаким Хакими, глава департамента здравоохранения Забуля, сообщил 13 сентября, что за последнее время в деревне Малихейль уезда Аргандаб холерой заразились 300 человек.

Читайте также: Афганистан: вспышка холеры в Фарьябе унесла жизни трёх человек

В то же время местные источники сообщают, что холерой также заразились 200 человек в уезде Сивари.

В Забуле вновь зарегистрирована вспышка холеры, хотя не так давно из-за неё в провинции умерли более 30 человек.