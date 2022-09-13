Ульяновск, , 15:10 — REGNUM В Новоспасском районе Ульяновской области на строительство поселковой дороги протяжённостью 0,75 км направят более 65,3 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и дорожной деятельности» Новоспасского района. Предмет контракта — строительство дороги в микрорайоне Южный в посёлке Новоспасское от улицы Аэродромная (в месте примыкания с улицей 65 лет Победы) до улицы Спортивная.

Как следует из документации, это нескоростная двухполосная дорога протяжённостью 0,7518 км с расчётной скоростью 40 км/ч. Ширина проезжей части составляет 6 метров, ширина полосы движения — 3 метра.

Начальная цена контракта определена в размере65 333 708,4 рубля, источник финансирования — средства федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Контракт по указанной выше цене заключён с обществом «Комстройсервис» (Ульяновская область). На выполнение работ даётся 182 дня с учётом графика строительно-монтажных работ.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске планируют разработать документацию для планировки нового путепровода в створе улицы Промышленной и переулка Хрустального. На данные цели предусмотрено 30 млн рублей.

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