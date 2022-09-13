Москва, 13 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Донбасский консенсус, сложившийся в результате СВО и определивший ход выборов в 2022 году, создаёт серьёзный вызов для руководителей регионов. Об этом 13 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM

«О донбасском консенсусе — совершенно очевидно, что это структура поддержки власти, это новое большинство отличается двумя характеристиками, непростыми. Оно требовательно тоже: хотят, чтобы реагировали руководители регионов на их запросы на горизонте несколько месяцев, а не нескольких лет. Это очень серьёзно», — заявил Орлов.

«И второе: оно более тревожно. Это видно. И его ощущение себя, ощущение происходящего может быстро меняться. Я бы не стал делать вывод о нестабильности этой коалиции, тем более, что она как раз достаточную стабильность показала с февраля-марта. Но вот эта тревожность, бэкграунд этого консенсуса — она есть. И сложился он вполне определённым образом. Развитие СВО будет влиять на характер этого консенсуса, совершенно очевидно», — указал он.