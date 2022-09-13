Лондон, , 15:09 — REGNUM Корпорации Google грозит штраф в размере €25 млрд из-за ее деятельности в рекламной сфере, сообщает Reuters.

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Иски в британский и нидерландский суды подали представители СМИ и производители информационных материалов.

«Пришло время корпорации Google взять на себя ответственность и возместить ущерб, который она нанесла этой важной отрасли», — отметил представители юридической фирмы Дамиан Жераден.