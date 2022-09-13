Лондон,
13 сентября 2022, 15:09 — REGNUM Корпорации Google грозит штраф в размере €25 млрд из-за ее деятельности в рекламной сфере, сообщает Reuters.
Иски в британский и нидерландский суды подали представители СМИ и производители информационных материалов.
«Пришло время корпорации Google взять на себя ответственность и возместить ущерб, который она нанесла этой важной отрасли», — отметил представители юридической фирмы Дамиан Жераден.
«Поэтому сегодня мы объявляем о том, что те же правовые шаги будут делать и в этих двух юрисдикциях для того, чтобы добиться компенсаций для этих компаний в ЕС и Великобритании», — добавил он.