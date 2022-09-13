Лондон, 13 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Корпорации Google грозит штраф в размере €25 млрд из-за ее деятельности в рекламной сфере, сообщает Reuters.

Wallspaper.ru Google

Иски в британский и нидерландский суды подали представители СМИ и производители информационных материалов.

«Пришло время корпорации Google взять на себя ответственность и возместить ущерб, который она нанесла этой важной отрасли», — отметил представитель юридической фирмы Дамиан Жераден.

«Поэтому сегодня мы объявляем о том, что те же правовые шаги будут делать и в этих двух юрисдикциях для того, чтобы добиться компенсаций для этих компаний в ЕС и Великобритании», — добавил он.