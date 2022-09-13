Майкоп, 13 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Адыгее правительство сложило полномочия после избрания новым главой республики Мурата Кумпилова. Решение об отставке принято в соответствии с Конституцией РА, сообщили в правительстве.

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Согласно законодательству правительство Адыгеи продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

«Кабинет министров Республики Адыгея сложил свои полномочия перед вновь избранным депутатами Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея главой Республики Адыгея. Соответствующее распоряжение подписано и. о. премьер-министра РА Анзауром Керашевым», — говорится в официальном сообщении в телеграм-канале.

Напомним, в Адыгее 11 сентября состоялись выборы главы республики. На второй срок на пост руководителя региона избран Мурат Кумпилов. За него единогласно проголосовали все 49 депутатов Государственного Совета-Хасэ.