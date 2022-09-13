Казань, 13 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство по найму в отношении 37-летнего и 40-летнего жителей Татарии утвердила региональная прокуратура. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

По версии следствия, в ночь на 1 февраля 2022 года мужчины по предварительному сговору с неустановленными лицами с целью уничтожения или повреждения автомобиля и убийства его владельца установили самодельное зажигательное устройство на бензобак машины, припаркованной между домами на проспекте Фатыха Амирхана в Казани. Однако зажигательное устройство не сработало из-за неисправного таймера. Позже во время ремонтных работ его обнаружили сотрудники автосервиса.

Обвиняемые признали свою вину только в части покушения на умышленное уничтожение или повреждения имущества. Злоумышленники заключены под стражу.

Уголовное дело рассмотрят в Ново-Савиновском районном суде Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы продлил арест ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову, который обвиняется по статье об убийстве по найму и предварительному сговору.

Читайте также: В Петербурге условно осудили мужчину, заказавшего убийство предпринимателя