Берлин, 13 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. ФРГ совершенно не будет зависеть от поставок российского газа к концу 2023 года. Об этом федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил 13 сентября, выступая в рамках Дня работодателей ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Ожидается, что в следующем году в Германии достроят терминалы по приёму сжиженного природного газа на побережье Северного моря. Это позволит импортировать необходимые объёмы газа «из других стран», отметил канцлер.

«Я исхожу из того, что Германия к концу следующего года станет полностью независимой от российского газа», — сказал Шольц, выступление которого транслировалось онлайн.

Поставлять Германии газ будут Норвегия, США и «многие другие» страны, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток» полностью остановлены в связи с плановыми работами на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая».

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