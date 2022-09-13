Москва, , 15:07 — REGNUM В Госдуме допустили, что Росстат хочет изменить методику расчёта доходов и расходов населения с учётом в них кешбэка и бонусов для использования в учете общего дохода семьи при определении критерия нуждаемости.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратил внимание на то, что Росстат заказывает исследование для изменения методики расчёта доходов и расходов населения с учётом в них кешбэка, бонусов и прочих «плюшек».

"Возникает вопрос: к чему такой хитрый ход? Для того, чтобы потом использовать их в учёте общего дохода семьи, определяя критерии нуждаемости и сокращая количество получателей пособий? Если так, мы категорически против», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Даже если допустить, что доходы от участия в программах лояльности будут дополнять официальную картину доходов, они ни в коем случае не должны использоваться при определении критериев нуждаемости и, значит, влиять на социальные выплаты, убежден Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на портале государственных закупок появился контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (этап 2022 года)».