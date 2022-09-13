Москва, , 15:06 — REGNUM Криптовалюта совсем скоро может стать главной международной валютой торговли для российских бизнесменов, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв («Новые люди»).

Криптовалюта

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах.

«Легализация крипты, безусловно, снизит санкционное давление на наших предпринимателей. Но послабления распространяются только на международные расчеты. В России не получится купить квартиру за биткоины или рассчитаться эфириумами за хлеб в магазине», — отметил Ткачёв в своём телеграм-канале.

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