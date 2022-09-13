Москва, 13 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Криптовалюта совсем скоро может стать главной международной валютой торговли для российских бизнесменов, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв («Новые люди»).

Криптовалюта

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах.

«Легализация крипты, безусловно, снизит санкционное давление на наших предпринимателей. Но послабления распространяются только на международные расчеты. В России не получится купить квартиру за биткоины или рассчитаться эфириумами за хлеб в магазине», — отметил Ткачёв в своём телеграм-канале.