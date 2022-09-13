Сеул, , 15:07 — REGNUM Попытка применить ядерное оружие со стороны Пхеньяна приведет к краху КНДР. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил представитель министерства обороны Южной Кореи Мун Хон Сик.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление представитель министерства сделал почти через неделю после того, как в КНДР приняли закон о ядерном статусе.

«Предупреждаем, что если КНДР попытается применить ядерное оружие, то она столкнется с подавляющим ответом со стороны альянса Южной Кореи и США и её режим встанет на путь саморазрушения», — заявил Мун Хон Сик в ходе брифинга для прессы.

В министерстве подчеркнули, что ядерная политика Пхеньяна приведет к укреплению потенциала сдерживания со стороны Сеула и Вашингтона, международной изоляции и усугублению страдания простых граждан КНДР. Мун Хон Сик также сообщил о «твердой» решимости правительства Южной Кореи добиться полной денуклеаризации КНДР.