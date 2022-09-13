Сеул, 13 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Попытка применить ядерное оружие со стороны Пхеньяна приведет к краху КНДР. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил представитель министерства обороны Южной Кореи Мун Хон Сик.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление представитель министерства сделал почти через неделю после того, как в КНДР приняли закон о ядерном статусе.

«Предупреждаем, что если КНДР попытается применить ядерное оружие, то она столкнется с подавляющим ответом со стороны альянса Южной Кореи и США и её режим встанет на путь саморазрушения», — заявил Мун Хон Сик в ходе брифинга для прессы.

В министерстве подчеркнули, что ядерная политика Пхеньяна приведет к укреплению потенциала сдерживания со стороны Сеула и Вашингтона, международной изоляции и усугублению страдания простых граждан КНДР. Мун Хон Сик также сообщил о «твердой» решимости правительства Южной Кореи добиться полной денуклеаризации КНДР.