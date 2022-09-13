Брюссель, 13 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Европейский союз планирует обязать своих членов сократить потребление электроэнергии, то есть фактически сделать шаг к нормированию в попытках обуздать энергетический кризис, о чем 13 сентября сообщает Bloomberg.

Без электричества

Европейская комиссия на этой неделе предложит свой пакет мер, который должны одобрить государства-члены. Встреча министров энергетики, состоявшаяся несколько дней назад, продемонстрировала глубокие разногласия, и, скорее всего, страны будут настаивать на изменении плана, предложенного председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Наблюдаемый нами резкий рост цен на электроэнергию оказывает давление на домохозяйства, малые и средние предприятия и промышленность и рискует нанести еще более серьезный социальный и экономический ущерб, — говорится в проекте комиссии, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. — Этот экономический контекст требует быстрых и скоординированных ответных мер в масштабах всего ЕС».

Комиссия предлагает:

Две цели по снижению спроса на электроэнергию: цель по сокращению общего потребления и обязательная цель по снижению спроса в отдельные часы пиковой нагрузки.

«Исключительный и временный» налог на компании нефтяной, газовой, угольной и нефтеперерабатывающей промышленности, основанный на их сверхприбылях. Предполагается установить минимальную ставку налога, которую смогут поднимать государства ЕС.

Установление лимита на цену электроэнергии, произведенной за счет негазовых источников — возобновляемой или атомной энергетики. Лимит будет установлен на таком уровне, чтобы не повредить «доступности и рентабельности существующих электростанций» и инвестиций.

Если план фон дер Ляйен по сокращению потребления будет принят странами членами ЕС, это будет радикальный шаг, от которого недалеко до нормирования электроэнергии. Однако не все государства согласны с этим планом.