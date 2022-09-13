Новосибирск, , 15:05 — REGNUM В Новосибирской области кардиохирурги спасли недоношенного новорождённого с множественными пороками сердца. Об этом сообщил минздрав России.

Младенец Pixabay.com

Уточняется, что младенца на 13 сутки после рождения доставили экстренно на реанимобиле из Омска. Ребёнок родился раньше срока, с множественными аномалиями развития сердечно-сосудистой системы. По словам врачей, маловесные дети тяжело переносят «открытые» вмешательства, поэтому они стараются максимально уменьшить хирургическую агрессию в лечении маленьких пациентов.

В итоге новосибирские кардиохирурги без использования искусственного кровообращения сделали коррекцию врождённого порока сердца, перевязали и пересекли открытый артериальный проток, сузили ствол легочной артерии.

Отмечается, что ребёнок хорошо перенёс операцию. Его выписали уже на восьмые сутки.