* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 13 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В афганской провинции Кандагар в ближайшие дни третьего заседания кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под председательством муллы Хайбатуллы Ахундзада, лидера движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) U.S. Department of State Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно сообщениям источников от 13 сентября, министры правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправились в Кандагар для участия в заседании кабинета министров. Он пройдёт во дворце «Мандигак».

На основании информации из источников, на этой встрече планируется обсудить вопросы международного признания, образования девочек старше шестого класса, экономическую ситуацию и вопросы безопасности.

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Следует отметить, что на втором заседании кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под председательством муллы Хайбатуллы было принято решение об учебе девочек старше шестого класса. Но очень скоро это решение было отменено, и двери школ остались закрытыми.