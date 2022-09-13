Оренбург, 13 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Доктор политических наук, профессор Галина Шешукова считает мудрым решение о переименовании столицы Казахстана и оставить другие объекты, названные в честь Назарбаева в неприкосновенности. Такое мнение она выразила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

(сс) jtstewart Нур-Султан

«Мы живем в крайне турбулентное время. В 2019 году, когда Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева и переименовать Астану в Нур-Султан, никто не мог и предположить, как стремительно будет меняться ситуация в Казахстане и во всем мире», — сказала эксперт.

По ее словам, на этот раз инициаторами возвращения городу его прежнего имени стали депутаты парламента Казахстана. Токаев поддержал инициативу.

«Это ещё один шаг Токаева в сторону полной политической самостоятельности. Вместе с тем, очевидно, что «охоты на ведьм» не ожидается. Токаев предложил все остальные объекты в Казахстане, названные в честь бывшего президента страны, оставить в неприкосновенности. Так поступили, и на мой взгляд мудро, в Китае, когда сохранили уважение к истории Китая под руководством Мао Цзэдуна», — резюмировала Галина Шешукова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, группа депутатов парламента Казахстана предложила вернуть Нур-Султану прежнее название Астана. С согласия президента Казахстана Токаева предложение включено в проект поправок в конституцию.