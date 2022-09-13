Нижний Новгород, , 15:03 — REGNUM Двое рабочих погибли и один получил травмы в результате происшествия при строительстве автодороги М-12 в Бутурлинском районе. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.

Ковш бульдозера

По данным инспекции, около села Кочуново водитель бульдозера совершил наезд на строительную будку. В результате пострадали три человека, двое из которых погибли.

Инспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 51-летнего лесовода ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» было обнаружено в палатке днём 17 августа. Мужчина был направлен на тушение пожара в Воротынском районе в 40 км от села Михайловское. Тело было найдено в палатке во время отдыха.

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