Москва, 13 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Дистанционное электронное голосование обрело популярность в Москве. Об этом 13 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM

«Предварительные итоги онлайн-голосования в Москве ещё раз подтвердили стабильно высокий уровень доверия населения. ДЭГ распространяется не из-за административного давления. Не из-за административного принуждения. ДЭГ распространяется из-за удобства. Люди покупают кроссовки, люди покупают пиццу, и точно так же они они хотят пользоваться политическими сервисами — вот они ими и пользуются», — заявил Орлов.

«Естественно, с учётом того, что у них есть дополнительный мотив, связанный с проектом «Миллион призов», всё складывается одно к другому», — указал он.

В целом, по его мнению, в Москве произошла перезагрузка политического пространства.

«Ожидаемо значительно усилились позиции представителей «Единой России», организации «Мой район» и кандидатов лояльного пула… катастрофическое поражение партии «Яблоко», ну и много других результатов», — отметил Орлов.