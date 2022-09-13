Донецк, , 15:01 — REGNUM Киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны бандеровцев. Об этом 13 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что ВСУ произвели обстрел Киевского района Донецка в 14:43 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что военно-политическая операция против нацистов, бандеровцев, фашистов на территории бывшей УССР переросла в полноценную войну, России придется идти до конца.