Обнинск, Калужская область, , 15:08 — REGNUM Тело 39-летнего местного жителя было обнаружено 13 сентября в одном из водоемов, расположенном вблизи садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» города Обнинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

В водоёме обнинского товарищества «Дружба» нашли тело местного жителя kaluga. sledcom.ru

Мужчина проживал один в Обнинске, последний раз его видели 4 сентября. Спустя шесть дней мать мужчины пришла домой к сыну и, не обнаружив его, обратилась в полицию за помощью в розыске.

В настоящее время, в рамках проверки устанавливаются очевидцы произошедших событий, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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