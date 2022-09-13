Обнинск, Калужская область, 13 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Тело 39-летнего местного жителя было обнаружено 13 сентября в одном из водоемов, расположенном вблизи садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» города Обнинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

kaluga. sledcom.ru В водоёме обнинского товарищества «Дружба» нашли тело местного жителя

Мужчина проживал один в Обнинске, последний раз его видели 4 сентября. Спустя шесть дней мать мужчины пришла домой к сыну и, не обнаружив его, обратилась в полицию за помощью в розыске.

В настоящее время, в рамках проверки устанавливаются очевидцы произошедших событий, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.