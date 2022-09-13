София, , 14:58 — REGNUM За последние три месяца цены на хлеб в Болгарии снизились всего на 1 — 11% вместо обещанных официальной Софией 83 — 87%. Об этом со ссылкой на данные Конфедерации независимых синдикатов Болгарии (КНСБ) сообщает софийская газета «Факты».

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По данным КНСБ, являющейся крупнейшей профсоюзной организацией страны, причиной низких темпов удешевления этого продукта является несогласованность в работе ряда государственных структур, а также коррупционная составляющая на местах.

Как утверждают независимые эксперты, сложившаяся ситуация косвенно связана с неспособностью государства регулировать цены на муку.

Предполагается, что в ближайшее время действующее правительство Болгарии рассмотрит новый план поддержки местных хлебозаводов и частных пекарен.