В Болгарии объяснили причину низких темпов удешевления хлеба
София, 13 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. За последние три месяца цены на хлеб в Болгарии снизились всего на 1 — 11% вместо обещанных официальной Софией 83 — 87%. Об этом со ссылкой на данные Конфедерации независимых синдикатов Болгарии (КНСБ) сообщает софийская газета «Факты».
По данным КНСБ, являющейся крупнейшей профсоюзной организацией страны, причиной низких темпов удешевления этого продукта является несогласованность в работе ряда государственных структур, а также коррупционная составляющая на местах.
Как утверждают независимые эксперты, сложившаяся ситуация косвенно связана с неспособностью государства регулировать цены на муку.
Предполагается, что в ближайшее время действующее правительство Болгарии рассмотрит новый план поддержки местных хлебозаводов и частных пекарен.