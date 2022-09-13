Гарибашвили пообещал Пашиняну помочь в сохранении мира в регионе
Ереван, 13 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили 13 сентября обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
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Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили
Отмечается, что Пашинян рассказал Гарибашвили подробности ситуации. Он обвинил Азербайджан в агрессии в отношении армянской территории.
«Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в регионе, добавив, что Грузия приложит все усилия, чтобы способствовать этому», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия готова выступить посредником между Арменией и Азербайджаном.